Tunisie : L’UNOPS, un organisme onusien propose son aide pour la concrétisation des priorités de développement

Le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Saïed, a reçu hier, lundi 05 avril, la cheffe du Bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS), Nathalie Angibeau, accompagnée de plusieurs experts.

La rencontre a porté sur les activités du bureau en Tunisie au cours de la dernière période, et son programme d’action futur.

Samir Saïed a salué les efforts du bureau onusien, et l’appui au développement qu’il accorde à la Tunisie, affirmant la détermination à développer davantage cette coopération notamment dans les secteurs prioritaires, définis comme étant des orientions principales dans le prochain plan de développement, liés essentiellement au développement humain, à l’économie du savoir, à l’inclusion sociale et à la relance de l’initiative, notamment auprès des jeunes, ainsi que l’économie verte, le développement régional et l’aménagement territorial.

Nathalie Angibeau a affirmé la détermination de l’organisme onusien « à poursuive cette coopération fructueuse avec la Tunisie, notamment dans les domaines social, d’infrastructure et en termes d’expertise pour la gestion des projets ».

La responsable a, par ailleurs, exprimé les dispositions du bureau à contribuer à concrétiser les orientations et priorités fixées dans le prochain plan de développement, en présentant l’expertise nécessaire et le soutien technique à tous les niveaux.

