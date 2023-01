Tunisie : Tabac, alcool, cannabis, et anxiolytiques : Les adolescents en consomment de plus en plus

Une étude récente sur l’usage de l’alcool et des drogues en milieu scolaire, publiée hier jeudi 12 janvier 2023, a révélé la hausse de la consommation de l’alcool et des stupéfiants par les adolescents, ainsi que la facilité d’accès aux psychotropes pour une grande proportion d’entre eux.

Cette étude, réalisée par l’Institut national de la Santé en collaboration avec le ministère de l’Education, la direction de la santé scolaire et universitaire, en partenariat avec les organisations internationales, fait un état des lieux des comportements à risque parmi les adolescents dont l’âge est compris entre 16 et 18 ans, montrant une tendance haussière en matière d’usage de certains anxiolytiques, y compris le tabac, l’alcool, le cannabis, et les antidépresseurs, sans prescription médicale.

L’étude, relayée par la TAP, a montré qu’une proportion de 28 % des élèves interrogés considèrent l’accès aux cigarettes, comme étant facile, suivi par le narguilé (26 %).

Une proportion de 20 % des élèves interrogés considèrent facile l’accès aux stupéfiants, ils sont 16.2 % qui en pensent autant, s’agissant de l’accès au cannabis.

15.9 % des adolescents interrogés, considèrent l’accès à la consommation des boissons alcooliques, comme étant possible et facile, et la consommation de la bière, comme étant la plus répandue.

S’agissant de l’accès aux antidépresseurs et aux calmants à base de morphine sans prescription médicale, il est considéré comme étant aisé pour 11 % des élèves interrogés.

Cette étude, 3ème du genre réalisée en Tunisie, pour mesurer l’addiction des adolescents, a montré que 6.5 % des personnes interrogées considèrent facile le fait d’atteindre l’euphorie à travers la consommation de l’ecstasy, comme étant facile.

En comparaison aux première et deuxième versions de ce sondage réalisées en 2013 et 2017, les résultats de cette 3ème phase de l’étude montre une augmentation sensible de la consommation de l’alcool et de drogue, auprès des élèves en milieu scolaire.

Gnetnews