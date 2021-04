Tunisie : Lâ€™UTAP rassure sur lâ€™abondance des produits pendant Ramadan, et prÃ©vient contre la frÃ©nÃ©sie

Tunisie : L’UTAP rassure sur l’abondance des produits pendant Ramadan, et prévient contre la frénésie

L’Union tunisienne de l’Agriculture et de la pêche (UTAP) rassure ce lundi 05 avril, les Tunisiens sur l’abondance des produits agricoles : légumes, fruits, viandes rouges, lait, volailles…en des quantités couvrant les besoins, pendant le Ramadan.

Dans un communiqué rendu public sur sa page officielle, l’UTAP met en garde contre « la frénésie, qui est la principale cause de la perturbation de l’approvisionnement, de la hausse des prix et de la spéculation ».

L’Union appelle à bannir ce comportement notamment en ce mois saint, et à durcir le contrôle au niveau des marchés.

L’organisation agricole salue « les sacrifices » de l’ensemble des agriculteurs et des pêcheurs et leur rôle central, notamment en cette conjoncture où la Tunisie fait face à la pandémie du Coronavirus. Ils sont « le principal pilier en matière de mise à disposition de la nourriture, et de consolidation des attributs de la sécurité alimentaire, malgré les difficultés dont ils souffrent », affirme-t-elle.

Gnetnews