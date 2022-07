Tunisie : Dans la perspective d’un accord, la mission du FMI se concerte avec les organisations patronales

La délégation du FMI qui est en mission en Tunisie a été reçue hier, par les deux organisations patronales, UTICA et Conect.

Une réunion a eu lieu hier, mardi 12 juillet, entre les membres du bureau exécutif de l’UTICA conduits par le vice-président, Mohamed KOOLI, et la délégation du fonds monétaire international, en mission de deux semaines en Tunisie, dans le cadre du démarrage des négociations officielles avec la partie tunisienne.

Les représentants de l’UTICA ont présenté la vision et les propositions de l’organisation patronale pour relancer l’économie nationale et promouvoir l’investissement.

Ils ont souligné « la volonté du secteur privé tunisien de jouer au mieux son rôle, notamment en matière d’investissement, de développement des exportations, de création d’emplois, ainsi qu’à parvenir à des solutions pour surmonter les difficultés économiques, sociales et financières auxquelles se heurte le pays ».

Les deux parties ont relevé l’importance des négociations en cours entre la Tunisie et l’institution financière, et l’espoir qu’elles soient couronnées par la conclusion d’un nouvel accord de coopération entre les deux parties.

Le président de la confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect), Tareq Cherif, s’est entretenu, mardi 12 juillet 2022, avec la délégation du fonds monétaire international (FMI).

La rencontre a porté sur la situation économique, sociale et financière en Tunisie, et les moyens de relancer l’économie nationale afin qu’elle retrouve sa dynamique et son équilibre, à travers des réformes radicales, en vue de libérer les énergies, de créer des opportunités d’emploi décents, et d’améliorer les services publics des citoyens et entreprises, rapporte la Conect dans un communiqué, dont une copie est parvenue à Gnetnews.

La Conect a affirmé « la nécessité que les solutions préconisées tiennent compte de l’intérêt de l’économie nationale, du pouvoir d’achat, et de la capacité des prochaines générations, préservent le développement durable, et garantissent le bien-être pour tous ».

La Conect a formulé le vœu que « les négociations entre le gouvernement et le FMI débouchent sur un accord autour de l’obtention par l’Etat tunisien du soutien financier requis pour sortir l’économie nationale de la situation actuelle, et lui permettre de retrouver une cadence de croissance rapide et durable ».

La délégation du FMI a été reçue hier par des responsables de UGTT, à leur tête Noureddine Taboubi. La centrale syndicale a réclamé un retour immédiat à la table du dialogue, en vue d’un programme tuniso-tunisien.

Gnetnews