Tunisie : Lutte contre l’exclusion financière, diplôme d’ingénieur en intelligence artificielle…nouveaux textes adoptés en Conseil des ministres

Le projet de loi inhérent à la lutte contre l’exclusion financière a été examiné et voté en fin de semaine en conseil des ministres.

Le nouveau texte vise à faciliter l’inclusion financière, des catégories se heurtant à une difficulté à accéder au secteur financier. Il permet à en faciliter l’insertion dans l’activité économique, de manière à lutter contre l’exclusion financière, et à consolider l’inclusion sociale.

Tenu vendredi sous la présidence du chef du gouvernement, Ahmed Hachani, le conseil des ministres a, par ailleurs, planché sur une série de projets de décrets :

*Projet de décret régissant les conditions et procédures de cession au dinar symbolique, de terrains relevant du domaine privé de l’Etat dans les régions du développement régional, au profit des entreprises publiques et privées des pôles technologiques, des sociétés de gestion, et des complexes technologiques et industriels ;

*Projet de décret gouvernemental n’o 290 de l’année 2016, du 01er Mars 2016, portant création d’une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de l’hôpital régional multidisciplinaire de Gafsa, en en fixant l’organisation et les modes de gestion ;

*Projet de décret portant organisation du ministère de l’Intérieur ;

*Projet de décret portant sur les Omdas ;

*Projet de décret portant création et suppression d’un établissement d’enseignement supérieur et de recherche. Il porte création d’un Institut national d’ingénieurs en intelligence artificielle, lequel accordera le diplôme national d’ingénieur en intelligence artificielle dans les domaines de l’Art, de la Culture, de la valorisation du patrimoine, des sciences humaines et sociales, du transport, ainsi que de l’économie et gestion.

*Projet de décret portant transfert de la tutelle de l’école supérieure de d’économie numérique de la Manouba, afin qu’elle soit sous la cotutelle des ministères de l’Enseignement supérieur, et des Technologies de la Communication.

Gnetnews