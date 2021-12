Tunisie : Malek Zahi exclut l’intention du gouvernement « de geler ou de ponctionner les salaires des fonctionnaires »

Le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, a exclu ce mardi 28 décembre, « l’intention du gouvernement de geler les salaires des fonctionnaires ou de les ponctionner ».

Dans une déclaration à la TAP, en marge d’une visite à Kasserine, le ministre a pointé « de nombreuses parties de l’intérieur de l’UGTT, ou de l’extérieur qui cherchent à nuire aux relations entre la centrale syndicale et le gouvernement, en répandant pareilles rumeurs ».

Il a affirmé que l’UGTT était « un partenaire agissant avec le gouvernement en matière de construction de l’Etat, et l’Etat ne peut, en aucun cas, porter atteinte au peuple ». « Il y a une différence entre la baisse des salaires et la baisse de la masse salariale, laquelle s’appuie sur plusieurs mécanismes et méthodes dont la retraite volontaire ; cela n’a rien à voir avec le gel et la ponction des salaires ».

S’agissant des travailleurs de chantier à la retraite qui sont privés de pension, Zahi a indiqué que « la CNRPS allait prendre en charge leurs dossiers à compter de janvier prochain ».

Parallèlement à la visite du ministre des Affaires sociales dans la région, des chômeurs concernés par la loi n’o 38 de l’année 2020, se sont rassemblés devant la direction régionale des Affaires sociales à Kasserine, pour réclamer l’activation de la décision de leur recrutement dans la fonction publique, rapporte la même source.

« Des travailleurs de chantier ont appelé à la régularisation de leur situation professionnelle dans les délais les plus proches ».

Le ministre a indiqué que les efforts de l’Etat allaient se poursuivre pour rompre avec les mécanismes d’emploi précaires, et trouver des solutions pour les chômeurs dans le meilleur du possible.

Gnetnews