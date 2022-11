Tunisie : Malek Zahi reÃ§u par le Premier ministre algÃ©rien

Le Premier ministre algérien, Aymen Abderrahman, a reçu hier, mardi 08 novembre 2022, à Alger, le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, en visite en Algérie depuis le 06 novembre.

Les deux parties ont mis l’accent sur la profondeur et la solidité des relations historiques et solidaires entre les deux pays, en passant en revue les réalités et perspectives de la coopération bilatérale, à la lumière des instructions des dirigeants des deux pays.

Le but étant de parvenir « à plus de complémentarité stratégique et de développement solidaire et inclusif, au service de l’intérêt des deux peuples ».

La rencontre a eu lieu en présence du ministre du travail et de la sécurité sociale algérien, Youssef Charfa.