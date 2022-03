Tunisie-Mali : La FTF demande plus de billets pour le match

Dans un communiqué publié dimanche, la Fédération tunisienne de football a annoncé qu’elle a sollicité les autorités de tutelle pour obtenir le droit de mettre plus de billets à la vente pour le match retour face au Mali à Rades. La semaine écoulée, la FTF a vendu plus de 35 000 billets soit un peu plus de la moitié de la capacité du stade.

La rencontre qui opposera la Tunisie au Mali aura lieu mardi à partir de 20h30. A l’aller, les hommes de Kadri se sont imposés (0/1).

