Tunisie : Mandat de dépôt contre la magistrate interpellée avec en sa possession des sommes en devise et en dinar

Le juge d’instruction du pôle judiciaire économique et financier a émis hier, jeudi, un mandat de dépôt contre la magistrate qui a été interpellée récemment à Monastir, avec en sa possession des sommes d’argent en dinar tunisien et en devise, comme l’a déclaré à la TAP, le procureur de la république du pôle judiciaire économique et financier.

La même source a ajouté que le juge d’instruction a décidé d’incarcérer l’accusée (à la prison de la Manouba), « pour détention de devise sans autorisation de la banque centrale de Tunisie, et de fonds d’origine inconnue, pour ne pas avoir présenté ce qui prouve la source de l’argent transporté, ainsi que pour blanchiment d’argent. »

Le conseil de l’ordre judiciaire avait décidé le 11 août dernier la levée de l’immunité sur la magistrate en question ainsi que sa suspension.

La garde douanière de Monastir avait arrêté le 10 août au niveau de l’autoroute reliant el-Jem à Sfax une voiture légère avec au volant une magistrate. Lors de la fouille du véhicule, un sac contenant des sommes d’argent estimées à 438 mille euros et 36 mille dinars a été découvert, l’équivalent de 1,5 million de dinars.

Gnetnews