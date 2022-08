Tunisie/ Maroc : L’UMA se dit surprise par la crise, et prône « une initiative de réconciliation »

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Taieb Baccouche, a affirmé « être surpris par une nouvelle crise dans les relations entre la Tunisie et le Maroc ». « La relation passe par une épreuve difficile qui s’ajoute aux crises que connait le Grand Maghreb ».

« A l’heure où nous avons conseillé la partie tunisienne de prendre une initiative de réconciliation suite à la rupture des relations diplomatiques entre l’Algérie et le Maroc, et suite à notre appel pour la tenue d’une retraite des ministres des affaires étrangères maghrébins avec le secrétaire général consacrée à une solution politique en Libye, nous assistons avec regret et amertume à un autre rendez-vous manqué à l’occasion de la TICAD 8 tenue en Tunisie clôturée le 28 Août 2022, à l’instar des efforts que nous avons consentis lors de la TICAD 7 au Japon en 2019 », souligne Taieb Baccouche dans un communiqué.

Le Secrétaire Général de l’UMA dit « profiter de l’occasion de la réponse positive de la Libye et de la Mauritanie à l’appel d’une réunion des ministres des affaires étrangères avec le Secrétaire général, consacrée à la crise libyenne, pour lancer publiquement un appel aux Etats maghrébins en vue de répondre positivement à cet appel pour tenir la retraite des cinq pays et la faire réussir en vue d’élaborer un plan de paix en Libye ».

L’objectif étant aussi « de tenir des rencontres bilatérales pour résoudre les problèmes bilatéraux ».

Le SG de l’UMA formule le vœu que « les dernières crises aiguës marquent les prémisses du salut, le retour de la fraternité, de l’entente et de la complémentarité conformément aux objectifs fixés depuis la fondation du l’Union maghrébine, le 17 février 1989, à Marrakech ».

Taïed Baccouche appelle, en somme, à la désignation d’un nouveau Secrétaire général pour poursuivre l’action menée aux niveaux maghrébin, africain et international durant les six dernières années (du 1er août 2016 au 1er août 2022). Entretemps, il s’engage à continuer à assumer toutes ses responsabilités.