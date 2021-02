Tunisie : Marzouki dit compatir avec les trois présidents, et appelle à une trêve politique

L’ancien président, Moncef Marzouki, a assuré les trois présidents de sa compassion, les appelant « à mettre l’essentiel au-dessus de l’important, et l’intérêt de l’Etat et du peuple au-dessus de toute autre considération ».

Dans une vidéo mise en ligne, Marzouki appelle à « une trêve politique, et à mettre un terme à tout conflit autour des prérogatives, claires, selon la constitution, au moins jusqu’à la fin de la crise sanitaire, et à ne pas perdre plus de temps, dans des palabres inutiles ».

Il appelle « à aplanir le différend actuel au sujet de la composition du gouvernement, de manière à lui permettre de se consacrer à ses principales missions, c’est-à-dire combattre l’épidémie, et alléger la souffrance économique du peuple ».

L’ex-chef de l’Etat plaide pour « une désescalade politique et médiatique, notamment la menace d’une partie de destituer un président élu, et celle de l’autre de révoquer un président du parlement, lui aussi élu ».

« De telles campagnes s’apparentent à l’incitation au chaos et à la guerre entre les membres de l’équipage d’un navire qui est en train de couler, c’est l’irresponsabilité même incarnée dans des propos, actes et personnes ».

« Il est du devoir de l’ensemble des citoyens, à tous les niveaux de la responsabilité politique, économique, médiatique et morale, de mobiliser toutes leurs énergies, d’intervenir là où ils se trouvent, pour arrêter ce virage dangereux qui conduit le pays vers l’inconnu », affirme-t-il.

Gnetnews