Tunisie : MÃ©chichi rencontre les blocs parlementaires pro-gouvernement autour des propositions de sortie de crise

Tunisie : Méchichi rencontre les blocs parlementaires pro-gouvernement autour des propositions de sortie de crise

Le chef du gouvernement, Hichem Méchichi, a tenu des réunions successives avec les blocs parlementaires de sa ceinture politique, en vue d’écouter leurs suggestions et visions, et de pouvoir surmonter l’étape actuelle avec toutes ses retombées économiques, sociales, sanitaires et politiques.

Le locataire de la Kasbah a rencontré les députés d’Ennahdha, de Qalb Tounes, de la réforme nationale, du bloc national, et de Tahya Tounes, annonce ce jeudi 24 juin la présidence du gouvernement, dans un communiqué.

Les discussions ont porté sur « les évolutions politiques et économiques, les moyens à même de surmonter les difficultés et obstacles entravant l’action gouvernementale, et d’unifier toutes les forces politiques en vue d’une sortie de crise ».

Méchichi a assuré que son gouvernement était ouvert sur toutes les propositions à même de servir le citoyen et de faire valoir l’intérêt du pays, réitérant la détermination du gouvernement « à poursuivre la tenue des rencontres périodiques avec les groupes et partis politiques pro-gouvernement et autres composantes pour faire face aux défis imposés par la situation socioéconomique difficile, et la crise sanitaire découlant de la pandémie du Covid-19 ».

La situation socioéconomique requiert la solidarité de l’ensemble des Tunisiens et des acteurs politiques, l’entraide des institutions de l’Etat, et l’unification des efforts en vue d’une sortie de crise, loin de tiraillements et des querelles politiques, qui ne feront que compliquer la situation, et nous détourner des vraies préoccupations des Tunisiens, a-t-il souligné.

Les députés ont affirmé leur soutien à l’action gouvernementale, appelant à son amélioration sur les dossiers du développement, de la situation socioéconomique et autres dossiers urgents.

