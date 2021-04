Tunisie : Mechichi se rend en visite inopinée à l’aéroport Tunis-Carthage et pointe de nombreuses insuffisances

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, s’est rendu mercredi après-midi, à l’aéroport Tunis-Carthage, dans une visite inopinée, où il s’est enquis du respect du protocole sanitaire notamment à travers les différentes ailes de l’aéroport.

Hichem Méchichi s’est arrêté au circuit Covid, destiné aux arrivants ainsi qu’aux accès des passagers, et a inspecté les moyens mis à disposition pour prévenir la contagion, comme la caméra thermique, le passage propre aux équipages d’avion, comme il s’est rendu dans la salle d’embarquement…

Il a pris connaissance de la manière dont les passagers sont traités depuis la descente d’avion, avec particulièrement la vérification de la validité du test RT-PCR.

Il a considéré insuffisant la réalisation de 10 % de tests rapides, appelant à redoubler d’efforts pour circonscrire la contagion et si un cas confirmé est détecté, la personne en question devra être isolée.

Dans une déclaration médiatique, il a affirmé que le pays est dans un état de guerre contre le virus, et « la guerre nécessite des actions sur le terrain ». Il a fait état de nombreuses insuffisances, notamment la lenteur en matière de tests rapides.

Méchichi qui était accompagné lors de son déplacement par Moez Chakchouk et Faouzi Mehdi, respectivement ministre du Transport et de la Logistique, et ministre de la Santé, a appelé à intensifier les opérations de désinfection et à mette à disposition les moyens de protection pour les personnes qui traitent directement avec les passagers.

Gnetnews