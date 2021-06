Tunisie : MÃ©chichi sâ€™entretient avec Jarandi Ã  la Kasbah autour de ses visites et celles du prÃ©sident Ã  lâ€™Ã©tranger

Tunisie : Méchichi s’entretient avec Jarandi à la Kasbah autour de ses visites et celles du président à l’étranger

Le chef du gouvernement, Hichem Méchichi, a reçu ce vendredi 18 Juin au palais du gouvernement de la Kasbah, le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, qui lui a « présenté un aperçu sur la situation régionale et internationale ».

La rencontre a, particulièrement, porté sur « les dernières visites présidentielles à Bruxelles et Rome auxquelles il a pris part, ainsi que sa participation à la réunion de concertation des ministres des Affaires étrangères arabes, et la session extraordinaire du conseil de la Ligue arabe à Doha ».

Méchichi a plaidé pour « une diplomatie économique agissante, à même de fournir à la Tunisie des opportunités de coopération avec les pays frères et amis et les partenaires économiques et financiers ».

Le chef du gouvernement a mis l’accent sur « la nécessité d’assurer un suivi des résultats de ses dernières visites en Libye, Qatar et Genève, et de bien préparer les prochains rendez-vous internationaux ».

Il a, par ailleurs, appelé « à redoubler les efforts diplomatiques en vue de mettre à disposition les vaccins, et de poursuivre la coordination avec l’OMS, notamment après le dernier accord conclu avec l’organisation mondiale de la Santé de livrer 600 mille doses de vaccins à la Tunisie ».

Gnetnews