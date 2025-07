MÃ©tÃ©o du vendredi 11 juillet 2025 : Orages attendus dans lâ€™intÃ©rieur du pays

Météo du vendredi 11 juillet 2025 : Orages attendus dans l’intérieur du pays

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), le temps de ce vendredi 11 juillet 2025 sera généralement peu nuageux sur l’ensemble du territoire. Cependant, les nuages s’épaissiront progressivement dans l’après-midi sur les régions intérieures du centre et du sud, où des cellules orageuses locales accompagnées de pluies et de chutes de grêle par endroits sont attendues.

Les températures maximales oscilleront entre 30 et 35°C dans les régions du nord, du centre et du sud-est, et entre 36 et 41°C ailleurs.

Le vent soufflera de secteur est, généralement faible à modéré, mais se renforcera progressivement dans le sud en fin de journée, provoquant localement des tourbillons de sable. Il pourra également dépasser temporairement les 70 km/h sous les orages.

La mer sera peu agitée.

