Lancement dâ€™une campagne de nettoyage sur les routes en prÃ©vision de la saison des pluies

Lancement d’une campagne de nettoyage sur les routes en prévision de la saison des pluies

Dans le cadre des préparatifs pour la saison des pluies et de la poursuite des efforts visant à améliorer l’environnement routier, le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Salah Zouari, s’est rendu ce jeudi à Sidi Hassine, accompagné du gouverneur de Tunis, Imed Boukhris, pour superviser le démarrage d’une campagne de nettoyage sur les routes numérotées.

Cette visite s’est déroulée en présence du directeur régional de l’équipement de Tunis, du directeur des eaux urbaines ainsi que de plusieurs cadres centraux et régionaux du ministère.

Le ministre a souligné l’importance de maintenir la propreté et l’esthétique des routes, tout en garantissant un environnement sain pour les usagers. Il a mis l’accent sur la nécessité de nettoyer les ouvrages hydrauliques — notamment les canaux et les conduites — pour permettre un écoulement fluide des eaux de pluie, réduire les risques d’inondation et éviter les engorgements. L’opération inclut également le nettoyage des accotements.

Salah Zouari a insisté sur l’impératif d’une coordination constante entre les différentes administrations et parties prenantes, dont les municipalités et les services techniques, et sur la mobilisation des moyens humains et logistiques nécessaires pour une préparation optimale face aux aléas climatiques.

Cette campagne vise à prévenir les dommages liés aux fortes pluies et à assurer la sécurité des citoyens ainsi que la préservation des infrastructures à travers les différentes régions du pays.

