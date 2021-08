Tunisie : Mekki appelle au dialogue pour revenir à « une vie constitutionnelle » dans les 30 jours

Le dirigeant d’Ennahdha et ex-ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, prône le dialogue en vue d’une sortie de crise.

Dans une publication parue hier soir sur sa page officielle Facebook, Mekki écrit que « le dialogue est, actuellement, nécessaire pour revenir à une vie constitutionnelle dans les 30 jours, ou même moins, avec le retour du parlement, moyennant des conditions à même de régler les inconvénients passés, et un gouvernement dont le programme sera objet de consensus ».

« Aucune partie ne pourrait assumer la responsabilité et les charges du pouvoir, à elle seule », considère-t-il.

Et d’ajouter : « l’exclusion ne saura garantir la réussite, alors que le dialogue et l’autocritique courageuse permettront de surmonter la crise ».

Selon ses dires, on aurait pu éviter ce qui s’est passé, les idées, propositions et méthodes étaient posées et relayées par les acteurs…

Le dirigeant d’Ennahdha estime que « la Tunisie ne va pas déraper dans le scénario de la violence, de l’effusion de sang, ni dans la violation méthodique des droits et libertés, malgré les derniers dépassements qui devront s’arrêter ».

Les ennemis de la Tunisie à l’étranger qui souhaitent pousser vers le scénario précité ne réussiront pas, tout autant que les minorités intérieures, qui œuvrent dans les coulisses à pousser vers cela, à travers des formules quasi-discriminatoires entre Tunisiens, souligne-t-il.

Les Tunisiens continueront à gérer leurs différends d’une manière pacifique, même en temps de crise, rassure-t-il, appelant à préserver l’unité et le tissu social.

Gnetnews