Tunisie : Mer calme, tempÃ©ratures stationnaires

Tunisie : Mer calme, températures stationnaires

Même type de temps que l’a veille. Au cours des premières heures de la journée, les régions basses, limitrophes aux barrages, aux forêts et oueds seraient enveloppées dans un brouillard, localement dense.

Une fois dissipé, il cèdera la place à un temps ensoleillé, et un ciel dégagé, peu nuageux dans la plupart des régions.

Le premier bulletin météo de la journée prévoit des vents faibles à modérés, dont la vitesse ne dépassera pas les 30 km/ heure…la mer serait calme à peu agitée.

Les températures demeurent inchangées avec des maximales comprises entre 30 et 35° dans les régions côtières, et entre 35 et 40° à l’intérieur du pays, avec l’apparition du siroco.

Gnetnews