Tunisie : Métaux précieux, service militaire, topographie….au centre de deux plénières parlementaires mardi et mercredi

L’Assemblée des représentants du peuple tiendra les mardi et mercredi 13 et 14 février des séances plénières consacrées à l’examen et l’adoption de projets de textes de loi.

A l’ordre du jour de la plénière du mardi 13 février, un projet de loi décrétant des dispositions exceptionnelles, dispensant du service national n’o 40/ 2023, ainsi qu’un projet de loi amendant la loi n’o 83 de l’année 1988, portant création d’un centre national de topographie et de télédétection, n’o 50/ 2023.

La plénière du mercredi 14 février planchera sur un projet de loi n’o 17 de l’année 2005, du 1er Mars 2005, portant sur les métaux précieux, n’o 48/ 2023.

Gnetnews