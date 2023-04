Tunisie: Météo de ce samedi 15 avril

D’après les prévisions météorologique publiée par l’Institut national de la météorologie, l’après-midi de ce samedi 15 avril, sera marquée par un ciel peu nuageux avec des nuages parfois plus denses.

Dans le nord, il y aura quelques pluies éparses qui seront temporairement orageuses et parfois intenses pendant la nuit dans les régions de l’extrême nord.

Le vent sera de secteur ouest et relativement fort à fort près des côtes et sur les hauteurs, tandis qu’il sera faible à modéré ailleurs.

Dans le nord, la mer sera agitée à très agitée.

Les températures seront en légère hausse, avec des maximales variant entre 18 et 22°C dans le nord et les hauteurs, entre 22 et 28°C dans le reste des régions, et atteignant 30°C dans le sud-ouest.

