Tunisie/ MÃ©tÃ©o : Des tempÃ©ratures en hausse, poursuite des perturbations

Tunisie/ Météo : Des températures en hausse, poursuite des perturbations

Les conditions météorologiques seront marquées ce mercredi 11 Mai par la hausse des températures, avec des maximales comprises entre 20 et 25° au Nord, au centre et au sud-est, et dans la limite de 18° sur les hauteurs.

Le mercure variera entre 25 et 29° dans le reste des régions.

Dans son premier bulletin météo de la journée, l’INM prévoit la poursuite des perturbations, avec des pluies éparses, et temporairement orageuses attendues au Sud-est.

Elles engloberont, progressivement, certaines délégations du Nord et du Centre.

Les vents sont globalement modérés, avec une vitesse atteignant les 40 km/ heure près des côtés-est.

La mer est peu agitée à agitée à l’Est du pays.

Gnetnews