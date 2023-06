Tunisie: MÃ©tÃ©o du samedi 11 juin

Tunisie: Météo du samedi 11 juin

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, le samedi 10 juin 2023, le temps sera caractérisé par quelques pluies éparses le matin dans le nord, suivies d’une couverture nuageuse partielle dans la plupart des régions.

Le vent soufflera localement avec force, atteignant des vitesses de 40 à 60 km/h près de la côte est et du sud, accompagné d’un phénomène de sable localisé. Dans les autres régions, le vent sera faible à modéré, entre 10 et 20 km/h.

La mer sera agitée, devenant localement très agitée le long de la côte est. Au nord, elle sera relativement calme.

Les températures maximales seront en baisse. Elles oscilleront entre 22 et 26 degrés au nord et au centre, et entre 28 et 36 degrés au sud. Dans les régions extrêmes du sud, elles atteindront 41 degrés, avec la possibilité de vents chauds (sirocco) localement.

