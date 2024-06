Tunisie/Météo: Prévisions météorologiques pour ce mercredi 26 juin 2024

Aujourd’hui, mercredi 26 juin 2026, l’Institut national de la météorologie (INM) prévoit des conditions météorologiques variées à travers la Tunisie :

Ciel peu nuageux à clair prédominant sur l’ensemble du pays au début de la journée, avec une augmentation progressive des nuages dans l’après-midi sur les régions nordiques et centrales.

Vent modéré à faible soufflant principalement de l’est, devenant légèrement plus soutenu dans l’après-midi le long du littoral Est.

Mer peu agitée au nord, devenant agitée à peu agitée le long des côtes Est.

Températures en hausse légère, avec des valeurs oscillant entre 26 et 31 degrés Celsius sur les régions côtières, et entre 32 et 38 degrés Celsius à l’intérieur des terres. Les températures pourraient atteindre jusqu’à 41 degrés Celsius dans le sud extrême, accompagnées de coups de sirocco.

