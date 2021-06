Tunisie / Météo : Un temps caniculaire ce vendredi, des températures dépassant les 40°

L’Institut national de la Météorologie (INM) prévoit ce vendredi 04 Juin des températures caniculaires sur toute la Tunisie.

Les maximales seront comprises entre 36 et 41° dans la plupart des régions, atteignant les 43° à el-Borma et Borj el-Khadhra avec l’apparition du sirocco.

Elles seront relativement plus clémentes sur les côtes Est, et oscilleront entre 24 et 28°.

Ce faisant, le temps sera partiellement nuageux dans la plupart des régions, avec l’apparition l’après-midi de foyers orageux accompagnés de pluies éparses sur les hauteurs Ouest du pays.

Les vents seront globalement modérés, avec une vitesse atteignant 40 Km/ heure, près des côtes, et la mer globalement perturbée.

