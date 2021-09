Tunisie/ MÃ©tÃ©o : Vent violent, tempÃ©ratures en baisse, des orages au Sud-Ouest

Tunisie/ Météo : Vent violent, températures en baisse, des orages au Sud-Ouest

Des vents violents marquent les conditions météorologiques de ce mercredi 29 septembre, dont la vitesse atteindrait 60 km/ heure.

Dans son premier bulletin météo de la journée, l’INM prévoit un temps venteux dans les régions côtières et au Sud, où des tempêtes de sable sont attendues.

Les bulletins d’alerte restent de mise pour la navigation et la pêche, face à une mer agitée à très agitée.

Une chute des températures est également attendue avec des vents soufflant du secteur Nord, les maximales seront comprises entre 26 et 32° au Nord, Centre et au Sud-est. Elles seront entre 32 et 36° dans le reste des régions, atteignant les 38° à el-Borma et Borj el-Khadhra.

Le temps sera globalement ensoleillé, avec un ciel bleu à peu nuageux dans la plupart des régions.

Des foyers orageux se formeraient l’après-midi dans le Sud-ouest.

