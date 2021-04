Tunisie / MÃ©tÃ©o : Vent violent, tempÃ©ratures en baisse

Tunisie / Météo : Vent violent, températures en baisse

Les conditions météorologiques sont marquées ce mercredi 07 avril par la violence du vent, dont la vitesse atteindrait 60 km/ heure près des côtes.

Le premier bulletin météo de la Journée prévoit une mer fortement agitée.

L’INM maintient l’alerte pour la navigation et la pêche.

Le temps sera partiellement à intensément nuageux, au Nord.

Les températures seront en relative baisse au Nord, avec des maximales variant entre 15 et 20° et entre 25 et 29° dans le reste des régions.

