Tunisie : Meurtre d’une trentenaire Ã  Sousse, une Ã©quipe d’intervention pour la prise en charge de ses enfants

Tunisie : Meurtre d’une trentenaire à Sousse, une équipe d’intervention pour la prise en charge de ses enfants

Suite au meurtre horrible, dont était victime, Sabrine, une femme enceinte de 30 ans, étranglée par son mari dans l’une des délégations du gouvernorat de Sousse, les services de la délégation régionale, et le bureau du délégué régional de la protection de l’enfance de Sousse ont été chargés de former une équipe d’intervention, et de prise en charge urgente des enfants de la défunte, en prenant les dispositions immédiates en leur faveur, indique, ce lundi 08 Mai, le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des séniors.

L’équipe d’intervention va se rendre en visite à la famille, ce jour même, et avoir recours à des psychologues, pour assurer une prise en charge quotidienne des enfants à leur lieu de résidence, en vue de les immuniser des répercussions de ce drame, et les accompagner en vue de leur retour sur les bancs de l’école, au nom de leur intérêt suprême.

La victime est maman de quatre enfants mineurs, âgés de 8, 9 et 11 ans, inscrits à l’école primaire, ainsi qu’un enfant de trois ans. Ils sont encore sous le choc et sont chez leur grand-parent paternel, indique le ministère.

La justice s’est saisie de l’affaire, l’époux a été placé en détention préventive, conformément aux dispositions de la loi organique n’o 58, portant élimination de la violence faite aux femmes.

Le délégué de protection de l’enfance poursuit la coordination avec le juge de la famille, territorialement compétent, pour prendre les dispositions nécessaires à même de préserver l’intérêt suprême de l’enfant.

Le ministère promet « un suivi étroit » de la situation des enfants, à travers des programmes de prise en charge psychique, éducative, et d’autonomisation économique et sociale.

Gnetnews