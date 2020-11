Tunisie : Mise en garde contre un brouillard Ã©pais, prudence sur les autoroutes !

Tunisie : Mise en garde contre un brouillard épais, prudence sur les autoroutes !

L’Institut national de la Météorologie (INM) appelle les usagers de la route à la prudence, notamment sur les autoroutes, du fait d’un brouillard épais qui marque le début de la journée, de ce mercredi 04 novembre, notamment dans les zones basses, les régions avoisinant les barrages, les forêts, et les oueds, ce qui donnera lieu à une baisse de la visibilité horizontale.

Le brouillard se dissipera progressivement pour céder la place à un temps partiellement nuageux sur la plupart des régions.

Météo Tunisie prévoit des températures stationnaires, avec des maximales entre 20 et 24° au Nord et sur les hauteurs, et entre 24 et 28° dans les reste des régions.

Les vents seront, globalement, modérés avec une vitesse atteignant les 40 Km/ heure près des côtes Nord…La mer sera agitée au Nord, et peu agitée sur le reste des côtes.

Gnetnews