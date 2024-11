Tunisie: Mise en place de mesures pour une justice numÃ©rique

Tunisie: Mise en place de mesures pour une justice numérique

Dans le cadre du programme de transition numérique de la justice 2023-2025, le ministère de la Justice annonce l’entrée en phase expérimentale d’une nouvelle plateforme numérique pour l’échange électronique des documents judiciaires en matière civile. Cette initiative, visant à moderniser le fonctionnement des tribunaux, sera officiellement lancée le 21 novembre 2024 au sein de la première chambre civile du tribunal de première instance de Ben Arous.

Audiences interactives : une première en Tunisie

À la même date, et pour la première fois dans l’histoire judiciaire tunisienne, des audiences interactives à distance seront introduites. Ces sessions permettront aux avocats et au représentant général des contentieux de l’État de participer en ligne aux audiences civiles, tout en respectant les règlements relatifs à l’organisation et au déroulement des séances.

Un appel à la profession d’avocat

Le ministère invite les avocats à s’inscrire sur son site officiel via le lien dédié https://e-audience.justice.gov.tn afin de créer leur compte personnel dans le système. Cette inscription leur permettra d’accéder à la plateforme pour gérer les échanges électroniques de documents et s’enregistrer aux audiences interactives.

Vers une justice numérique sans papier

Le ministère de la Justice mise sur la coopération active des avocats pour assurer le succès de ce projet novateur. Il affirme que cette initiative représente un pas significatif vers une justice numérique sans papier, favorisant une plus grande transparence et une efficacité accrue au service des citoyens et du pays.

