Tunisie : ModalitÃ©s d’organisation de la journÃ©e de vaccination du 08 aoÃ»t, pour les 40 ans et plus

Tunisie : Modalités d’organisation de la journée de vaccination du 08 août, pour les 40 ans et plus

Une journée nationale de vaccination sera organisée le dimanche 08 août 2021 pour les personnes âgées de plus de 40 ans, dans l’ensemble des régions de la république.

Cette initiative fait suite à la livraison d’importants lots de vaccins contre le Covid-19, six millions de doses sont actuellement disponibles, provenant de dons des pays frères et amis, indique la présidence dans un communiqué.

Cette journée sera organisée conjointement par les ministères de la Santé, de la Défense nationale, de l’Intérieur, et de l’Education, en coordination avec d’autres structures, dont les acteurs de la société civile et les bénévoles.

La présidence appelle les citoyens à affluer massivement, selon le rendez-vous fixé pour se faire vacciner, et faire réussir cette initiative visant à freiner la propagation du Covid-19, annonçant l’organisation de journées analogues pour d’autres catégories d’âge.

Collèges et lycées

Le ministère de la Santé indique, pour sa part, dans un communiqué que cette campagne sera organisée le dimanche 08 août de 7h du matin à 19h, dans les lycées et collèges dans différentes régions de la république.

Le ministère appelle les citoyens de 40 ans et plus à s’inscrire de 19h à 7h du matin, soit à travers le SMS #2021*, le numéro 85355, ou le site www.evax.tn :

L’inscription pour les différentes catégories d’âge se fait comme suit :

*40 – 49 ans : mardi et mercredi

*50 – 59 ans : jeudi

*60 ans et plus : vendredi.

Le ministère appelle également les bénévoles issus des secteurs public et privé, en exercice ou à la retraite à s’inscrire sur le lien suivant : http://www.sante.rns.tn/volontaire/

Chaque bénévole pourrait choisir la tâche qu’il veut assurer :

-Agents d’accueil et d’orientation

-Agents d’inscription

-Agents de vaccination et de préparation de vaccin parmi les professionnels de santé et les étudiants qui poursuivent leurs études à la faculté de médecine, aux écoles supérieurs des sciences et techniques de la santé, ou aux écoles des sciences infirmières.

Gnetnews