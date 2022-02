Tunisie : La richesse de Tataouine en fait une destination privilÃ©giÃ©e du tourisme alternatif

Tunisie : La richesse de Tataouine en fait une destination privilégiée du tourisme alternatif

Le ministre du Tourisme, Moez Belhassine, a fait état ce lundi 14 janvier « d’une orientation vers le développement du tourisme alternatif, et du tourisme durable, dans le cadre d’un plan de travail stratégique pour la relance de l’activité touristique de l’après Covid ».

En marge d’une visite du travail effectuée dans le gouvernorat de Tataouine, les 13 et 14 février 2022, Belhassine a indiqué que son ministère « œuvre à diversifier le produit touristique et à accorder une importance majeure au tourisme durable, et au tourisme alternatif, et culturel, à travers la valorisation du patrimoine matériel et immatériel, et le développement de l’hébergement alternatif, comme les gîtes ruraux, et les maisons d’hôte ».

Il a affirmé « la volonté de valoriser, davantage, les différentes sites et monuments, de les exploiter à bon escient sur le plan touristique, et de les accompagner d’une stratégie de commercialisation, tant pour Tataouine, que pour la Tunisie ».

« Le gouvernorat de Tatouine pourrait aussi polariser les investissements touristiques, et abriter des projets innovants, notamment dans le domaine du tourisme alternatif, et des manifestations culturelles et sportives », a-t-il souligné.

Le ministre a ainsi appelé les jeunes de la région « à lancer des projets dans ce domaine, et à bénéficier de l’appui présenté par les donateurs internationaux ».

Le ministre s’est arrêté à la richesse et la diversité du produit touristique dans le gouvernorat de Tataouine, en se rendant à plusieurs sites, dont le site Aïn Kordi, ainsi que le circuit touristique d’Edhaher où il a inauguré le dernier point, qui est la 12ème phase du circuit 194 de Douiret, en présence du gouverneur de Tataouine, et du président de la fédération locale du tourisme.

Gnetnews