Tunisie : Moez Belhassine reçoit Joey Hood, et appelle au développent des flux des touristes américains vers nos contrées

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, a reçu, hier lundi 03 avril 2023, l’ambassadeur des Etats-Unis à Tunis, Joey Hood, et la délégation l’accompagnant.

Les deux parties ont évoqué l’évolution de la coopération bilatérale entre les deux pays, et les possibilités existantes pour la consolider et la diversifier la prochaine étape, notamment, en termes du développement du tourisme alternatif et durable, le développement des exportations des produits de l’artisanat, la coopération financière, et l’appui auprès des bailleurs de fonds, rapporte en substance le ministère du Tourisme dans un communiqué.

Le ministre du Tourisme a dit son « soulagement » de la dynamique de la coopération bilatérale entre les deux pays amis, affirmant sa détermination « à consolider les différents programmes de coopération bilatérale, en œuvrant à leur réalisation ».

Il a ainsi appelé à développer les flux des touristes américains vers notre pays, et à lancer des programmes spécifiques à la promotion de l’artisanat.

Le diplomate américain a affirmé, pour sa part, les dispositions de son pays à continuer son soutien à la Tunisie sur tous les plans, notamment les secteurs du tourisme et de l’artisanat, affirmant la poursuite de l’action et de l’appui aux principaux programmes de coopération dans ces deux secteurs vitaux pour l’économie nationale.

Gnetnews