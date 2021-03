Tunisie : Mohamed Ammar rÃ©pond aux fuites qui lui sont imputÃ©es, et annonce un recours en justice

Tunisie : Mohamed Ammar répond aux fuites qui lui sont imputées, et annonce un recours en justice

Le député du bloc démocratique, et député du courant démocrate, Mohamed Ammar, a commenté dimanche 14 Mars 2021, les enregistrements audio fuités, qui lui sont imputés.

Dans une vidéo diffusée sur sa page officielle Facebook, Mohamed Ammar a indiqué que « les deux députés Rached Khiari et Moadh ben Dhiaf, l’ont contacté, sont venus le voir à son domicile, et lui ont fait part de leur souhait de signer la motion de retrait de confiance du président de l’Assemblée, Rached Ghannouchi, ayant recueilli, selon ses dires, plus de 100 signatures ».

Il a indiqué les avoir accueillis chaleureusement, pensant qu’ils voulaient se battre « contre des lobbies et les politiques qui étendent leur hégémonie sur la Tunisie, et changer ainsi le paysage parlementaire. »

Il a ajouté que « les deux députés étaient venus marchander avec leur collègue, Salwa Ben Aïcha…ils ont dit qu’elle avait un crédit qu’elle veut rembourser…ils voulaient que le chef de l’Etat leur nomme des ministres et délégués. Ils sont venus pour porter atteinte au président de la république dans une bataille claire », a-t-il estimé, affirmant que kaïs Saïed est « un homme intègre et honnête ».

Mohamed Ammar a pris au défi Rached Khiari de diffuser l’enregistrement, dans son intégralité, annonçant son intention d’intenter un recours ce lundi auprès du parquet, pour trucage de vidéo;

