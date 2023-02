Tunisie : Mrabet participe à un Sommet à Dubaï sur l’avenir de la santé à l’ère du Metavers

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a participé, hier jeudi 02 février, aux travaux du sommet de l’avenir de la santé (Future Health Summit), tenu à l’occasion de la conférence de la santé arabe, et la foire de la santé arabe, organisé à Dubaï (Emirats), du 29 janvier au 02 février 2023.

Les participants ont débattu de l’avenir des soins de santé à l’ère du Metavers.

Ils ont évoqué le rôle du médecin du futur en matière d’amélioration l’espérance de vie en bonne santé.

Il a été, aussi, question de l’impact de l’intelligence artificielle, de la robotique, et des technologies numériques en matière de création et d’innovation dans les domaines de prise en charge médicale et de protection sanitaire dans différents pays.

Gnetnews