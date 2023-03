Tunisie : Mrabet préside une réunion consacrée à la réalisation de l’hôpital régional de Ghar Dimaou

Une séance de travail consacrée au suivi du projet de l’hôpital régional de Ghar Dimaou (gouvernorat de Jendouba) a eu lieu hier, mardi 28 Mars, sous la présidence du ministre de la Santé, Ali Mrabet, en présence du gouverneur de la région, et des représentants des ministères de l’Economie et de la Planification, de l’Equipement et de l’Habitat, des domaines de l’Etat et des affaires foncières, ainsi que des organismes concernés, et des cadres régionaux.

La réunion a examiné la situation actuelle du projet, le parachèvement des études, ainsi que les procédures d’acquisition du foncier consacré à la construction de l’hôpital et la programmation du démarrage des travaux, indique le ministère de la Santé dans un communiqué.

Ali Mrabet a appelé à plus de coordination entre les différentes parties prenantes, de manière à garantir la réalisation de ce projet dans les meilleurs délais.

Il a mis l’accent sur l’importance de ce projet, notamment en matière de carte sanitaire du gouvernorat de Jendouba, en vue de rapprocher davantage les prestations des citoyens et d’en améliorer la qualité.

Gnetnews