Tunisie : Nabil Ammar et Sameh Chokri coprésident le comité de concertation politique

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar, a reçu mardi matin 08 août 2023, au siège du Ministère, son homologue égyptien, Sameh Chokri, en visite de travail en Tunisie.

Ammar, cité par un communiqué du ministère des Affaires étrangères, a souligné, d’emblée, les relations historiques stratégiques et les liens fraternels forts qui unissent la Tunisie et l’Egypte, soulignant la volonté de notre pays de les renforcer davantage et de les hisser aux plus hauts niveaux, au regard des énormes potentialités à même d’être optimisées dans une approche de complémentarité.

Le ministre égyptien a, pour sa part, évoqué les relations anciennes et les dénominateurs communs entre les deux pays, mettant en avant la dynamique des rapports bilatéraux ayant permis de donner un nouvel élan à la coopération bilatérale, et appelant à l’enrichir et à l’élargir davantage.

Les deux chefs de diplomatie ont coprésidé, dans la foulée, les travaux de le Comité de concertation politique, dans sa 15ème session, en présence des délégations des deux pays, au cours de laquelle ils ont passé en revue l’ensemble des relations bilatérales et procédé à une évaluation globale des domaines de coopération.

Ils ont appelé à accélérer la mise en œuvre de ce qui a été convenu lors du Comité supérieur conjoint tenu en Tunisie en mai 2022, et à encourager la tenue des comités ministériels, sectoriels et techniques. Ils ont également exprimé leur satisfaction quant aux résultats obtenus dans un certain nombre de domaines de coopération, appelant à surmonter les obstacles et à en rendre les mécanismes plus efficaces et plus rentables.

Les questions d’intérêt commun et les derniers développements de la situation arabe, régionale et internationale, ont été disuctés, ce qui a permis de dégager une concordance de vues.

Les deux ministres ont souligné l’importance d’intensifier la concertation et la coordination au niveau bilatéral, et dans les différentes enceintes régionales et internationales, pour parvenir à des solutions aux affaires justes, en prime, la cause palestinienne et l’instauration de son État indépendant sur son territoire, conformément aux résolutions de la légalité internationale.