Tunisie : Nabil Ammar s’engage à ne ménager aucun effort pour que « la diplomatie serve au mieux sa mission »

Le nouveau ministre des Affaires étrangères s’engage à ne ménager aucun effort, pour que la diplomatie tunisienne s’acquitte pleinement de sa mission.

Diplomate de carrière, Nabil Ammar a prêté serment hier à Carthage, en tant que nouveau locataire du département du Nord Hilton en remplacement à Ohtman Jarandi.

Il exprime dans les trois langues le privilège qui lui échoit d’être nommé à la tête du ministère :

« Suite à ma nomination par Son Excellence Monsieur Kaïs Saïed, Président de la République, au poste de Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, je tiens à m’adresser aux cadres et au Personnel du Département, pour leur dire le privilège et l’honneur qui m’échoient d’être à la tête du Ministère, et leur assurer que tous les efforts seront déployés, pour que, sous la direction du Chef de l’Etat, notre Diplomatie serve au mieux sa mission au service du pays et ses relations avec ses partenaires. »