Tunisie : Najla Bouden appelle les sociÃ©tÃ©s japonaises Ã  participer au forum de Tunis sur l’investissement

Tunisie : Najla Bouden appelle les sociétés japonaises à participer au forum de Tunis sur l’investissement

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a appelé les investisseurs et les sociétés japonaises à participer au forum de Tunis pour l’investissement qui se tiendra les 23 et 24 juin, en vue de découvrir davantage d’opportunités d’investissement dans notre pays, et lancer de nouveaux projets.

Recevant ce jeudi 16 juin 2022 à la Kasbah, le président de l’organisation japonaise pour le développement en Afrique (AFRECO), Tetsuro YANO, Bouden a salué « la coopération privilégiée existante entre la Tunisie et le Japon », rappelant les principaux projets réalisés par le pays du Soleil levant dans notre pays, à l’instar du pont de Radès, la station de production d’électricité de Radès, et la station de dessalement des eaux à Sfax.

La cheffe du gouvernement a mis l’accent sur « la consolidation des relations de coopération et de partenariat entre la Tunisie et le Japon d’un côté, et de la coopération tripartite Tunisie – Japon – Afrique de l’autre, dans de nombreux domaines, notamment la santé, la recherche scientifique, et la création via les projets de jumelage entre les universités et les pôles technologiques tunisiens et nippons ».

Tetsuro YANO a affirmé que sa visite en Tunisie était « fructueuse » et marquée par de nombreuses rencontres avec les ministres des Affaires étrangères, des finances et de la Santé. Il a ajouté que ses entretiens ont porté sur « la coopération financière entre les deux pays, les derniers préparatifs en vue de la tenue de la conférence internationale de Tokyo pour le développement en Afrique, les 27 et 28 août 2022, outre des projets conjoints dans le domaine sanitaire, à l’instar de l’utilisation de techniques japonaises nouvelles en Tunisie dans les spécialités des maladies cardiovasculaires, INOUE BALOON ».

L’hôte japonais a salué « les potentialités prometteuses existantes en Tunisie, ainsi que les avantages préférentiels au niveau du continent africain, ce qui en fait une plateforme pour les partenariats nippons vers le continent africain ».

Gnetnews