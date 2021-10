Tunisie : Najla Bouden compte sur l’UGTT pour sauver le pays (Taboubi)

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a déclaré ce mercredi 27 octobre, avoir rencontré ce matin, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, dans une première prise de contact, signalant « avoir perçu chez elle, une volonté de réussite, de persévérance et de patriotisme ».

Dans une déclaration à Echaabnews, le chef de la centrale syndicale a ajouté que « Bouden avait confiance dans la place de l’UGTT et le dialogue positif. »

« La cheffe du gouvernement compte sur la centrale syndicale dans le cadre de la solidarité nationale, en vue de sauver le pays de la situation difficile sur le double plan social et économique, a fortiori que ces deux secteurs revêtent une priorité absolue pour l’UGTT », a affirmé Taboubi, appelant « à laisser de côté les différends politiques, et à s’occuper de l’intérêt du pays ».

Il a ajouté qu’il existe en Tunisie « des couches marginalisées et des formes de travail précaire, comme il y a des démunis et des personnes dont les pensions sont faibles, toutes ces catégories doivent être prises en compte », a-t-il indiqué, appelant « à assurer le suivi des conventions conclues ».

Noureddine Taboubi a, par ailleurs, souligné avoir convenu avec Najla Bouden, « de fixer un rendez-vous ultérieur en vue de la tenue d’une réunion entre le bureau exécutif national et le gouvernement, de définir la relation et la méthode de travail avec les différentes sections, selon les affaires économiques et sociales qui se posent dans différents ministères ».

Selon ses dires, « le positif dans la rencontre d’aujourd’hui, est la volonté qu’il a perçue chez la cheffe du gouvernement de parvenir à des solutions notamment au niveau de la dynamique économique et de l’investissement, pour promouvoir l’emploi et le développement ».

Gnetnews