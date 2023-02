Tunisie : Najla Bouden effectue une visite aux Emirats arabes unis du 13 au 15 février

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, effectue une visite aux Emirats arabes unis du 13 au 15 février, à la tête d’une délégation ministérielle, pour participer au sommet mondial des gouvernements, à l’invitation de Mohammed ben Rachid Al Maktoum, émir de Dubaï, vice- président et Premier ministre.

Bouden prononcera, pendant ce Sommet qui se tient à Dubaï, une allocution sur « l’avenir de la Tunisie à l’horizon de la prochaine décennie ». Elle prendra part, également, à des débats sur l’autonomisation de la femme, la consolidation de sa place au sein du gouvernement, et son rôle en matière de promotion de l’action gouvernementale. Outre sa participation à un forum sur l’administration arabe gouvernementale, rapporte, en substance, un communiqué de la présidence du gouvernement, paru dimanche.

La locataire de la Kasbah mènera, en marge de ce sommet, des discussions bilatérales avec de hauts responsables émiratis, des chefs de délégations présents au sommet, ainsi que des représentants des organisations internationales et régionales.

La délégation ministérielle l’accompagnant compte Samir Saïed, Kamel Déguiche et Nizar Néji, respectivement, ministre de l’Economie et de la Planification ; ministre de la Jeunesse et des Sports, et ministres des Technologies de la Communication.

Gnetnews