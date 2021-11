Tunisie : Najla Bouden mÃ¨ne des discussions avec des ambassadeurs des pays Ã©trangers

Tunisie : Najla Bouden mène des discussions avec des ambassadeurs des pays étrangers

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a mené au cours des derniers jours au palais du gouvernement de la Kasbah, une série de rencontres avec des ambassadeurs et diplomates, accrédités en Tunisie.

Bouden a ainsi rencontré, séparément, les ambassadeurs du Koweït, du Royaume-Uni, de France, des Etats-Unis, de l’Union européenne, de Corée, d’Egypte, d’Italie, de Turquie, et de Chine.

Les discussions ont porté sur les perspectives de consolidation de la coopération dans différents domaines, notamment celui économique, du fait des opportunités d’investissement et des moyens dont dispose la Tunisie, et ses compétences en matière d’ingénierie, de technologie et de recherche scientifique, ce qui l’habilite à être un pôle attractif pour les investisseurs et rayonnant sur le continent africain et la région du Moyen-Orient, souligne en substance la présidence du gouvernement, dans un communiqué.

Les ambassadeurs ont affirmé leur soutien à la Tunisie, ainsi qu’à toutes les initiatives qui sont de nature à améliorer la situation économique et sociale des Tunisiens, exprimant leur souhait de développer davantage les relations bilatérales, et de bien préparer les prochains rendez-vous conjoints.

Les diplomates ont, en préambule, félicité la cheffe du gouvernement, pour l’accession à ce poste, comme première femme tunisienne et arabe, lui souhaitant plein succès dans ses fonctions.

La locatrice de la Kasbah a remercié, à son tour, les représentants des pays étrangers et de l’UE pour avoir été aux côtés de la Tunisie, dans sa lutte contre la pandémie du Coronavirus.

Gnetnews