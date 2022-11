Bouden appelle « à explorer les nouvelles opportunités dans le secteur du numérique » en Tunisie

« Face aux défis inédits et aux enjeux complexes auxquels notre famille francophone est aujourd’hui confrontée, la dimension économique apparaît, plus que jamais, comme un pilier central pour assurer la croissance partagée et le bien-être de nos populations, et ce pour préserver les droits et les champs des possibles de nos générations futures », a affirmé la cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

Clôturant hier, lundi 22 novembre, le Forum Économique de la Francophonie à Djerba, Bouden a cité Bourguiba, et sa vision de la francophonie : « L’espace francophone avait été décrit, par feu le Président Habib Bourguiba, l’un des pères fondateurs de la Francophonie, comme « cet empire de l’esprit et de l’intelligence sur lequel le soleil ne se couche jamais », a-t-elle souligné.

Les défis auxquels la francophonie est confrontée

« La Francophonie continue à représenter ce vaste espace porté par une langue partagée et par cette mosaïque culturelle riche de ses références et de sa diversité. Elle se traduit, aujourd’hui, et également, en termes économiques par cette ambition de constituer un véritable levier pour une solidarité renforcée, une prospérité partagée et une résilience dans notre espace, en ligne avec l’objectif de la Stratégie économique de la Francophonie pour la période 2020-2025 ».

Bouden a évoqué les enjeux auxquels l’espace francophone est confronté, ceux liés au développement, à la croissance socio-économique inclusive, à la transition énergétique, à la transition numérique mais également à la sécurité alimentaire et hydrique.

« Je suis convaincue que les discussions constructives qui ont émaillé ce forum vous ont permis de mesurer, à leur juste valeur, ces enjeux, et d’engager une réflexion commune sur les moyens à même de forger de nouvelles synergies et d’asseoir les fondements de partenariats plus solides et durables, aussi bien privé-privé que public-privé », a-t-elle souligné.

Elle a insisté sur « la nécessité de focaliser l’action sur une intégration plus poussée des chaines de valeur, en vue de fluidifier les échanges et sécuriser les besoins de l’espace francophone, dans de nombreux secteurs stratégiques ».

« La croissance économique de notre espace francophone doit aussi être davantage portée par des secteurs innovants et à forte valeur ajoutée qui ne manqueront pas de renforcer notre positionnement sur l’échiquier économique mondial », a-t-elle indiqué.

Les différentes crises de ces dernières années ont permis de remettre au centre des préoccupations de nos économies la sécurité alimentaire et énergétique dans les perspectives des objectifs du développement durable 2030 tenant compte des changements climatiques, a-t-elle dit, appelant « à restructurer les politiques agricoles et industrielles pour repenser nos économies en harmonie avec ces nouveaux paradigmes ».

Bouden a appelé « à lutter contre la fracture numérique en renforçant l’accès aux technologies à toutes les catégories de nos populations. Le numérique deviendra ainsi le levier de mise à l’échelle de nos projets dans l’espace francophone, suggérant la création de plateformes numériques communes, une sorte de « Zone franche d’innovation », permettant l’édification de réseaux d’échange et d’entrepreneuriat pour promouvoir la mobilité des services au sein de notre espace commun ».

La cheffe du gouvernement s’est arrêtée aux premières assises de l’innovation, organisées récemment à Dar Edhiaffa à Carthage, « pour dynamiser l’écosystème de l’entreprenariat et des startups et des entreprises innovantes sociales, solidaires et populaires. Ces assises ont une fois de plus rappelé l’immense talent de notre jeunesse. Nous travaillons avec eux à la libéralisation des initiatives et à la transformation de notre économie ».

Elle a salué, dans ce contexte, « l’émergence des premières startups licornes de l’Afrique et celles qui sont en bonne voie de l’être, à l’instar de l’entreprise nigériane Jumia avec ses 5 000 employés ou encore notre champion national de l’intelligence artificielle Instadeep et beaucoup d’autres ».

Najla Bouden a appelé « à explorer les nouvelles opportunités dans le secteur du numérique en Tunisie et ce, à la faveur de notre socle de compétences confirmées et du savoir-faire reconnu à l’échelle internationale ».