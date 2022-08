Tunisie : Natasha Franceshi prône « un processus de réforme inclusif et transparent »

La chargée d’affaires de l’ambassade des Etats-Unis à Tunis, Natasha Franceshi, a appelé à aller de l’avant dans un processus de réforme inclusif et transparent, en adoptant une loi électorale permettant une participation la plus large possible aux élections législatives.

Revenant dans un communiqué sur la rencontre récente de la diplomate US avec le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, l’ambassade des Etats-Unis indique que la chargée US a exprimé son soutien aux efforts de la Tunisie pour la mise en œuvre de réformes économiques, source de prospérité pour tous les Tunisiens à long terme.

Natasha Franceshi a adressé une invitation au président de la république, Kaïs Saïed, pour participer à la conférence U.S.-Africa Leaders Summit, qu’accueillera le président américain, Joe Biden, à Washington du 13 au 15 décembre 2022.

Cette rencontre au sommet permettra d’affirmer l’importance des relations afro-américaines, et de consolider la coopération autour des priorités mondiales conjointes, selon la même source.

Gnetnews