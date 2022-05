Tunisie : Néjla Bouden conduit une délégation au forum mondial de Davos

La cheffe du gouvernement, Néjla Bouden, participe du dimanche 22 Mai au mardi 24 Mai en Suisse au forum économique mondial de Davos, qui se poursuit jusqu’au 26 du mois courant.

Bouden est accompagnée, dans son déplacement, par Sihem Boughdiri Nemsia et Marouane Abassi, respectivement, ministre des Finances et gouverneur de la banque centrale de Tunisie (BCT).

La locataire de la Kasbah aura de nombreuses rencontres avec des personnalités internationales, dont des dirigeants de différents pays, des chefs d’institutions financières internationales et de groupes économiques mondiaux.

Tenu après deux ans de suspension pour cause de pandémie, le forum accueillera près de 2500 participants, et une cinquantaine des chefs d’Etat et de gouvernement.

Davos qui rassemble le gotha du monde de l’économie et des finances à la station balnéaire suisse, se tient sous le signe » ensemble pour rétablir la confiance ». Il porte particulièrement sur les politiques gouvernementales et les stratégies d’affaires, notamment avec les évolutions géopolitiques et économiques, la flambée des prix de l’énergie et des matières premières, les risques d’une crise alimentaire, les changements climatique et la guerre en Ukraine.

Gnetnews