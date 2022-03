Tunisie : Nejla Bouden exhorte son équipe à faire réussir le sommet de la Francophonie et la conférence « Ticad »

La cheffe du gouvernement, Nejla Bouden, a présidé ce vendredi 18 Mars, la réunion de la commission nationale d’organisation du Sommet de la Francophonie, et de la 8ème édition de la conférence internationale de Tokyo pour le développement en Afrique, Ticad 8.

Bouden a affirmé, selon un communiqué de la présidence du gouvernement, « la détermination des autorités tunisiennes à faire réussir ces deux évènements internationaux, qui verront la participation de plus de 120 pays des différents continents du monde, ainsi que des organisations régionales et internationales ».

Elle a exprimé « l’immensité de la responsabilité dévolue à tous les intervenants pour prouver que la Tunisie est digne de cette confiance, et est en mesure d’organiser de grandes manifestations internationales, sur les plans logistique et du contenu ».

« La Tunisie accueille ses amis et partenaires des pays amis, des organisations régionales et internationales, dans un contexte politique spécial, marqué par un processus de réforme initié par le président de la république, en vue d’instaurer les fondements d’une vraie démocratie, et d’enraciner les valeurs de justice, d’égalité et de l’Etat de droit », a souligné Nejla Bouden.

La locatrice de la Kasbah a appelé l’équipe gouvernementale, « à consentir des efforts pour garantir la réussite de ces rendez-vous internationaux, en mettant à disposition les moyens humains et matériels nécessaires, à faire avancer les projets et activités préparatoires de ces deux sommets internationaux.

Elle a exhorté les parties prenantes « à mieux se concerter et coordonner avec les partenaires de la Tunisie, pour mettre l’accent sur les résolutions et projets concrets dans les domaines prioritaires, comme l’investissement, l’économie numérique, l’emploi des jeunes diplômés du supérieur, etc ».

Nejla Bouden a appelé à bénéficier des perspectives offertes par la coopération avec le Japon, les pays africains et les pays constituant l’espace francophone, en vue d’appuyer la Tunisie en cette période exceptionnelle, et l’aider à amorcer son décollage économique pendant la période de l’après-Covid.

Gnetnews