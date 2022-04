Tunisie : Nejla Bouden partage le repas de rupture du jeÃ»ne avec des sÃ©niors et des enfants Ã  Gammarth

Tunisie : Nejla Bouden partage le repas de rupture du jeûne avec des séniors et des enfants à Gammarth

La cheffe du gouvernement, Nejla Bouden, a effectué hier soir, dimanche 03 avril, une visite à la Maison de retraite Sadok Driss à Gammarth, où elle a pris connaissance de la qualité des prestations de restauration, de prise en charge des personnes âgées, ainsi que des équipements mis à disposition, et du personnel s’occupant des séniors.

Nejla Bouden a partagé avec nos anciens parmi les résidents de l’établissement, ainsi qu’avec les enfants sans soutien du centre intégré de la jeunesse et de l’enfance de la cité el-Khadhra et du village S.O.S Gammarth, le repas de rupture du jeûne, dans une ambiance ramadanesque, avec le respect des mesures de prévention du Covid-19, rapporte ce lundi 04 avril, un communiqué de la présidence du gouvernement.

La locatrice de la Kasbah a échangé avec les résidents de ce centre, et avec les enfants, et a écouté leurs attentes et souhaits, en vue d’améliorer la qualité des services. Comme elle leur a distribué des cadeaux, à l’occasion du mois de Ramadan.

Cet établissement d’hébergement des personnes âgées a été réalisé, moyennant une enveloppe estimée à 9 millions de dinars, sur une superficie de 5700 mètres ², avec une capacité d’accueil supérieure à 130 résidents.

Ont participé à cette visite la ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, le gouverneur de Tunis, Kamel Fekki, et le président de l’Union de solidarité sociale, Mohamed Khouini.

Belhaj Moussa a présenté un aperçu sur le programme du ministère pour l’organisation des repas de rupture du jeune pour les enfants et les personnes âgées, ainsi que d’autres activités, en vue de raffermir les liens intergénérationnels.

Gnetnews