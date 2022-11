Tunisie : Nizar NÃ©ji rassure sur la continuitÃ© du service Internet pendant le sommet de la Francophonie

Tunisie : Nizar Néji rassure sur la continuité du service Internet pendant le sommet de la Francophonie

Le ministre des Technologies de la Communication, Nizar Néji, a déclaré ce mardi 08 novembre, en marge d’une visite à l’Île de Djerba, en prévision de la tenue du sommet de la francophonie, les 19 et 20 novembre 2022, que l’infrastructure numérique nécessaire, la connexion au réseau des fibres optiques, ainsi que le service Internet seront assurés dans l’espace qu’abritera le sommet.

Dans une déclaration médiatique, lors de sa visite au village de la francophonie et au centre de presse, relayée par les radios locales, il a annoncé la tenue d’un forum sur la digitalisation, en marge de ce sommet, pour présenter les principaux projets d’inclusion sociale, numérique et financière, ceux d’infrastructure numérique, ainsi que les projets inhérents à la sécurité de l’espace cybernétique national.

Un autre atelier sera organisé pour présenter les projets des jeunes promoteurs, en coordination avec les ministères de la Santé et de la Culture.

Nizar Néji a assuré que des équipes allaient veiller sur la continuité du service Internet, tout au long de la période de la tenue du sommet de la francophonie.

Djerba connait cette dernière période un ballet politique, et une effervescence particulière, avec des ministres et officiels qui enchainent les visites, à une dizaine de jours de la tenue du sommet de l’OIF, auquel 3O chefs d’Etat et de gouvernement étrangers ont confirmé leur participation, dont le Premier ministre canadien, Justin Trudeau.

Gnetnews