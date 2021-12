Tunisie : Nouvelles nominations Ã  la tÃªte de sociÃ©tÃ©s relevant du ministÃ¨re de lâ€™Equipement

Tunisie : Nouvelles nominations à la tête de sociétés relevant du ministère de l’Equipement

Le ministère de l’Equipement et de l’Habitat annonce la nomination de Slim Garra Berni au poste de Président-Directeur Général de l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation urbaine (ARRU).

Slim Berni est ingénieur général, titulaire d’un diplôme de génie civil de l’école d’ingénieurs et de bâtiment à Rostov (Russie), comme il est diplômé de l’école nationale d’architecture et d’urbanisme de Tunis, en aménagement et urbanisme. Il est, par ailleurs, diplômé de l’université de Bruxelles en gestion des risques, et de l’université sud-méditerranéenne en politiques publiques.

Le nouveau PDG se prévaut d’une expérience de 30 ans et a occupé plusieurs postes, comme secrétaire général de l’AFH.

Le même ministère annonce, par ailleurs, la nomination de Abdenefaâ Bouraoui, en tant que PDG de la société de promotion des logements sociaux (SPROLS).

Le nouveau responsable a une expérience de 30 ans et a occupé plusieurs postes, comme Directeur Général de la SNIT du centre, et directeur de l’unité d’audit interne de la SPROLS.

