Tunisie : Obligation du Pass sanitaire pour l’accès à l’université à partir du 22 décembre (ministère)

Ministères, entreprises publiques et administrations se relaient pour rappeler l’entrée en vigueur, le 22 décembre prochain, du Passeport vaccinal, en vertu du décret le régissant.

Paru le 22 octobre, de texte a donné deux mois aux Tunisiens pour achever la vaccination, et avoir droit à un Pass sanitaire dont la présentation sera désormais une condition sine qua non à l’entrée des espaces publics, de l’administration et autres institutions.

Le Pass vaccinal devra être obligatoirement présenté, pour l’accès à l’ensemble des espaces universitaires, annonce, ce vendredi 03 décembre, le ministère de l’Enseignement supérieur.

Il appelle l’ensemble des étudiants à parachever la vaccination contre le coronavirus, et à avoir ce laissez-passer dans les délais impartis.

Cet appel intervient suite à la parution du décret-loi n’o 1, du 22 octobre 2021, inhérent au Pass vaccinal spécifique au Sars Cov-2, qui prendra effet à partir du 22 décembre.

Gnetnews