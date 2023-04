Tunisie : Octroi d’une autorisation pour la production de l’Ã©lectricitÃ© Ã  partir de l’Ã©nergie photovoltaÃ¯que Ã  Sidi Bouzid

Tunisie : Octroi d’une autorisation pour la production de l’électricité à partir de l’énergie photovoltaïque à Sidi Bouzid

Un arrêté de la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie du 23 mars 2023, portant autorisation à la société « MMJ POWER » de l’exploitation d’une unité de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance de 10 Mégawatt à la délégation Meknassy du gouvernorat de Sidi Bouzid est paru, dans la dernière édition du Journal Officiel.

Est accordée à la société « MMJ POWER » une autorisation d’exploitation d’une unité de production de l’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance de 10 mégawatt à la délégation de Meknassy (gouvernorat de Sidi Bouzid), avec une vente totale et exclusive à la société Tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG).

L’autorisation prévue par l’article premier du présent arrêté est accordée pour une durée de vingt ans (20) à compter de la date de publication du présent arrêté au JORT, et peut être prolongée conformément aux cas prévus par le décret gouvernemental n° 2016-1123 du 24 août 2016 et le contrat type approuvé par l’arrêté de la ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables du 9 février 2017 susvisés.